В Поволжье открылась первая лаборатория по разработке спутниковых систем

Оборудование для лаборатории предоставило предприятие: это четыре установки спутниковых радионавигационных систем и антенны спутниковой системы навигации ..., которые уже размещены на крыше главного корпуса . А в самой лаборатории разместились модели спутников "Глонасс" в масштабе 1:10 и 1:25. Оборудование позволит выполнять проекты по разработке и обслуживанию управления спутниковых сигналов.