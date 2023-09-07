В Поволжье открылась первая лаборатория по разработке спутниковых систем

В Поволжье открылась первая лаборатория по разработке спутниковых системСтуденты будут изучать дальномерные коды ГНСС "Глонасс" и GPS и многое другое
В Поволжье открыли первую учебную лабораторию на базе Чувашского государственного университета (ЧГУ) имени И. Н. Ульянова и компании «ВНИИР-Прогресс» «Глобальные навигационные спутниковые системы», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
Как рассказали в пресс-службе, в лаборатории студенты будут изучать, видимость созвездия спутников, влияние условий приема на точность позиционирования, учиться декодировать и расшифровывать данные Глонасс и GPS.
Оборудование для лаборатории предоставило предприятие: это четыре установки спутниковых радионавигационных систем и антенны спутниковой системы навигации ..., которые уже размещены на крыше главного корпуса . А в самой лаборатории разместились модели спутников "Глонасс" в масштабе 1:10 и 1:25. Оборудование позволит выполнять проекты по разработке и обслуживанию управления спутниковых сигналов.