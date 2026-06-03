В России
Опубликовано 03 июня 2026, 16:57
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В правительстве Калининградской области создали комиссию по ИИ

Новый орган займется внедрением технологий
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о формировании межведомственную комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Новый координационный орган образован в рамках исполнения указа президента России, пишет ТАСС.
В правительстве Калининградской области создали комиссию по ИИ

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Председателем комиссии назначен губернатор Алексей Беспрозванных. Должность заместителя председателя заняла вице-премьер и министр экономического развития, промышленности и торговли области Вероника Лесикова

Комиссия будет заниматься вопросами внедрения технологий ИИ в экономику, социальную сферу и систему государственного управления региона. Также в ее задачи входит анализ рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта, и подготовка мер по их снижению.

Отдельное направление работы связано с образованием. Планируется координировать внедрение ИИ-технологий в учебный процесс и подготовку педагогических кадров.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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