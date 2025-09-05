В Приамурье поля начнут обрабатывать роботизированные тракторы

Опубликовано 05 сентября 2025, 20:591 мин.
В Приамурье поля начнут обрабатывать роботизированные тракторыИнвестиции в проект составят один миллиард рублей
В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщили, что в Амурской области появится парк роботизированных тракторов, оснащённых искусственным интеллектом (ИИ). Проект реализуется с инвестициями в размере одного миллиарда рублей. Инициатива направлена на оказание услуг местным сельхозпредприятиям по комплексной обработке полей.
В рамках проекта будет создана робото-тракторная станция (РТС), которая предоставит аграриям доступ к современной технике. Тракторы собственной разработки используют технологии искусственного интеллекта для автономной работы. Это позволит повысить эффективность и технологичность агропромышленного комплекса региона.
В проекте примет участие компания «Когнитив пилот», которая является одним из мировых лидеров в сфере ИИ. Российские разработки не уступают зарубежным аналогам и адаптированы для решения конкретных задач сельского хозяйства.