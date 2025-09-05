В Приамурье поля начнут обрабатывать роботизированные тракторы

В рамках проекта будет создана робото-тракторная станция (РТС), которая предоставит аграриям доступ к современной технике. Тракторы собственной разработки используют технологии искусственного интеллекта для автономной работы. Это позволит повысить эффективность и технологичность агропромышленного комплекса региона.

В проекте примет участие компания «Когнитив пилот», которая является одним из мировых лидеров в сфере ИИ. Российские разработки не уступают зарубежным аналогам и адаптированы для решения конкретных задач сельского хозяйства.