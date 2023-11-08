В Приамурье внедрят приложение для бригад скорой помощи

В Приамурье внедрят приложение для бригад скорой помощиВ сотрудничестве со Сбербанком
В Приамурье,в партнерстве со Сбербанком, внедрят приложение, предназначенное для бригад скорой помощи, благодаря которому врачи смогут изучить анамнез пациентов по дороге на вызов, информирует правительство региона. Это обсудили в ходе встречи в правительстве области, где также были затронуты и другие перспективные проекты для улучшения условий жизни жителей, пишет РИА Новости.
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Губернатор области Василий Орлов подчеркнул, что подобное приложение уже успешно применяется медиками в Липецке и может стать важным шагом в повышении качества медицинской помощи. Сотрудничество с Сбербанком позволит создать комфортные условия для жителей региона в различных областях, включая здравоохранение.
На встрече также обсуждались планы по благоустройству общественных мест в Благовещенске, включая возможную реконструкцию городского парка и привлечение киностудии "Союзмультфильм". Кроме того, специалисты Сбербанка дали рекомендации оформления экспозиции музея Российско-Китайской дружбы и возможность создания водопада на центральной площади "Трибуны Холл".