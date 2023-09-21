В Приамурье запустили новую крупную железнодорожную станцию

В Приамурье запустили новую крупную железнодорожную станциюВ 71 киллометре от нее находится угольное месторождение
Правительство Амурской области рассказал, что в Приамурье на границе с Республикой Саха запустили новую крупную железнодорожную станцию.
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Название грузовой станции Талума-Угольная, она сможет ежегодно отгружать до 6 миллионов тонн угля. Открыл станцию губернатор Амурской области Василий Орлов.
Также по словам губернатора, сейчас идет модернизация БАМа и Транссиба по поручению президента России Владимира Владимировича Путина.
Нам очень важно обеспечить соответствующую загрузку Байкало-Амурской магистрали. Станция была построена в рекордные сроки за счёт частных инвестиций. Компания "АнтрацитИнвестПроект" вложила в строительство три миллиарда рублей. Станция ежегодно сможет отгружать до шести миллионов тонн угля, часть его в перспективе сможет экспортироваться в Китай по мосту Джалинда – Мохэ.
Станция относится к проекту по развитию угольно-логистического кластера компании "АнтрацитИнвестПроект". На Сыллахском разрезе, который находится в 72 километрах от станции добывают уголь. В перспективе на разрезе можно добыть около 500 миллионов тонн угля.
Также в 2024 году планируют построить жилье для работников предприятия.