В Приамурье запустили новую крупную железнодорожную станцию

Станция относится к проекту по развитию угольно-логистического кластера компании "АнтрацитИнвестПроект". На Сыллахском разрезе, который находится в 72 километрах от станции добывают уголь. В перспективе на разрезе можно добыть около 500 миллионов тонн угля.

Также в 2024 году планируют построить жилье для работников предприятия.