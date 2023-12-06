В приложении "Госуслуги.Дом" появились соседские чаты

В приложении "Госуслуги.Дом" появились соседские чатыНа базе "VK мессенджера"
В пресс-службе Минцифры сообщили, что приложение "Госуслуги.Дом" представило новую функцию - соседские чаты, доступные по всей стране. Это пространство создано для обсуждения различных аспектов жизни в доме, от обсуждения необходимости консьержа и причин неисправности лифта до вопросов о праздничном украшении подъезда, пишет ТАСС.
Чаты, основанные на платформе "VK мессенджера", стали доступны в рамках мобильного приложения "Госуслуги.Дом". Инициатива стартовала в тестовом режиме в августе 2023 года при поддержке Минстроя и Минцифры, реализована оператором ГИС ЖКХ и "Госуслуги.Дом" - АО "Оператор информационной системы", отметили в пресс-службе.
Приложение "Госуслуги.Дом" представляет удобный инструмент для решения бытовых вопросов ЖКХ. Оно позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, получать информацию о ремонтах, принимать участие в общедомовых собраниях онлайн и общаться с управляющей компанией и многое другое.