В приложении Сбера появилась оценка здоровья по скану лица

Система измеряет уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, усталость, средний уровень глюкозы, артериальное давление, холестерин и другие показатели. На основе этих данных формируется оценка рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета второго типа.

Метод использует технологию дистанционной фотоплетизмографии, которая регистрирует изменения объема крови в сосудах через свечение камеры. Полученные результаты сохраняются в личном кабинете пользователя вместе с рекомендациями по дальнейшим действиям: запись к врачу или дополнительные обследования.