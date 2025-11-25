В приложении Сбера появилась оценка здоровья по скану лица

Опубликовано 25 ноября 2025, 23:541 мин.
В приложении Сбера появилась оценка здоровья по скану лицаТехнология проанализирует девять ключевых показателей организма
Пользователи мобильного приложения «СберЗдоровье» получили возможность бесплатно провести экспресс-оценку состояния организма с помощью камеры смартфона. Технология GigaDoc анализирует лицо человека и определяет девять физиологических параметров за несколько секунд.
Система измеряет уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, усталость, средний уровень глюкозы, артериальное давление, холестерин и другие показатели. На основе этих данных формируется оценка рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета второго типа.
Метод использует технологию дистанционной фотоплетизмографии, которая регистрирует изменения объема крови в сосудах через свечение камеры. Полученные результаты сохраняются в личном кабинете пользователя вместе с рекомендациями по дальнейшим действиям: запись к врачу или дополнительные обследования.