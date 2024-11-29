В Приморье откроется центр инженерных разработок для промышленности

Опубликовано 29 ноября 2024, 15:061 мин.
В Приморье откроется центр инженерных разработок для промышленностиЦентр будет работать на базе лазерного центра ИАПУ ДВО РАН
В Приморье в 2025 году откроется новый центр инженерных разработок на базе Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН). Центр будет функционировать на площадке лазерного центра, который значительно расширят благодаря гранту Минпромторга.
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Как сообщили в пресс-службе ДВО РАН, основной задачей нового центра станет выполнение заказов для реального сектора экономики, в том числе разработка критически важных комплектующих. Развитие лазерных технологий в рамках центра поможет ускорить внедрение инноваций в промышленность.
ИАПУ ДВО РАН выиграл грант в конкурсе Минпромторга на развитие Центра лазерных технологий, что позволит увеличить производственные мощности и расширить спектр услуг. В рамках работы центра специалисты будут разрабатывать технологические процессы для предприятий авиационной и судоремонтной промышленности, а также заниматься импортозамещением.