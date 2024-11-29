В Приморье откроется центр инженерных разработок для промышленности

Как сообщили в пресс-службе ДВО РАН, основной задачей нового центра станет выполнение заказов для реального сектора экономики, в том числе разработка критически важных комплектующих. Развитие лазерных технологий в рамках центра поможет ускорить внедрение инноваций в промышленность.

ИАПУ ДВО РАН выиграл грант в конкурсе Минпромторга на развитие Центра лазерных технологий, что позволит увеличить производственные мощности и расширить спектр услуг. В рамках работы центра специалисты будут разрабатывать технологические процессы для предприятий авиационной и судоремонтной промышленности, а также заниматься импортозамещением.