В Приморье появится климатическая лаборатория

Опубликовано 16 сентября 2024, 12:201 мин.
В Приморье появится климатическая лабораторияНовый центр начнёт работу в 2025 году
В 2025 году в Приморском крае появится климатическая лаборатория на базе Дальневосточного отделения РАН, способная с высокой точностью предупреждать о погодных явлениях. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что проект выполняется по поручению президента России Владимира Путина, и для его реализации уже проведена значительная подготовительная работа.
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Лаборатория будет ориентирована на решение задач по прогнозированию природно-климатических рисков, характерных для региона. По словам Кожемяко, на федеральном уровне создана рабочая группа для урегулирования организационных вопросов, и запуск центра запланирован на 2025 год.
Ожидается, что эффективность работы лаборатории станет очевидна уже в первый год ее функционирования. Центр будет важным инструментом для укрепления климатической безопасности Приморского края, что позволит оперативно реагировать на угрозы и использовать научные разработки для предотвращения природных катастроф.