В Приморье появится климатическая лаборатория

Лаборатория будет ориентирована на решение задач по прогнозированию природно-климатических рисков, характерных для региона. По словам Кожемяко, на федеральном уровне создана рабочая группа для урегулирования организационных вопросов, и запуск центра запланирован на 2025 год.

Ожидается, что эффективность работы лаборатории станет очевидна уже в первый год ее функционирования. Центр будет важным инструментом для укрепления климатической безопасности Приморского края, что позволит оперативно реагировать на угрозы и использовать научные разработки для предотвращения природных катастроф.