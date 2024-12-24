В Приморье создадут виртуальное пространство для цифровых дизайнеров

Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин сообщил, что проект будет поддержан мерами компенсации расходов для разработчиков, выходящих на платформу. Это, по его словам, будет первым подобным проектом в стране.

Создание виртуального пространства стало возможным благодаря идее торгово-промышленной палаты Приморья и активному участию правительства края. Уже создан цифровой коворкинг, оснащенный специализированным программным обеспечением, а также возможностью распечатки лекал для моделей. В рамках проекта «М.А.К.И. Приморья» в 2024 году было оцифровано 10 брендов, созданы 3D-модели и подготовлен видеоконтент для фиджитал показа, который будет демонстрироваться на экранах, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Приморья.