В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 20:38
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В Приморье создадут виртуальное пространство для цифровых дизайнеров

Запуск платформы намечен на 2025 год
В начале 2025 года в Приморье будет запущено уникальное виртуальное пространство для цифровых дизайнеров, которое станет важным инструментом для продвижения брендов в сфере цифровых моделей одежды и обуви. Платформа позволит специалистам расширять свои дизайнерские возможности и представить продукцию широкой аудитории.
В Приморье создадут виртуальное пространство для цифровых дизайнеров

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Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин сообщил, что проект будет поддержан мерами компенсации расходов для разработчиков, выходящих на платформу. Это, по его словам, будет первым подобным проектом в стране.

Создание виртуального пространства стало возможным благодаря идее торгово-промышленной палаты Приморья и активному участию правительства края. Уже создан цифровой коворкинг, оснащенный специализированным программным обеспечением, а также возможностью распечатки лекал для моделей. В рамках проекта «М.А.К.И. Приморья» в 2024 году было оцифровано 10 брендов, созданы 3D-модели и подготовлен видеоконтент для фиджитал показа, который будет демонстрироваться на экранах, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Приморья.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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