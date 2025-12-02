В Приморье вложат в развитие промышленности 1,2 млрд рублей

Особое внимание в программе уделят поддержке высоких технологий и производству российских беспилотных авиационных систем. Для координации этой работы будет создан Центр беспилотных систем Приморского края.

Предприятия смогут получать субсидии на исследования и производство, а также льготные займы от 300 миллионов рублей ежегодно. Власти ожидают ежегодного роста промышленного производства не менее чем на 10% и планируют создать к 2030 году пять тысяч новых рабочих мест. Также поставлена цель ежегодно строить или модернизировать минимум два промышленных объекта.