В Приморье запустят производство эндопротезов

Эндопротезы будут производиться по собственной разработке предприятия с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Первые образцы уже прошли сертификацию. По словам генерального директора компании Леонида Колесникова, в 2026 году предприятие планирует увеличить выпуск до 10 тысяч комплектов, а к 2027 году — занять до 80% рынка госзакупок в России.

Компания также планирует освоить рынки Евразийского экономического союза, Юго-Восточной Азии и Индии, а в дальнейшем начать производство детских ортопедических протезов.