В Приморье запустят производство эндопротезов

Опубликовано 11 сентября 2024, 16:521 мин.
В Приморье запустят производство эндопротезовЗапуск завода планируется на 2025 год
Пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила, что в городе Арсеньеве Приморского края в 2025 году откроется производство тазобедренных, коленных и локтевых эндопротезов премиального качества. Проект реализует компания «Рутил», являющаяся резидентом территории опережающего развития «Михайловский». Планируемая мощность завода составит 50 тысяч изделий в год.
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Эндопротезы будут производиться по собственной разработке предприятия с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Первые образцы уже прошли сертификацию. По словам генерального директора компании Леонида Колесникова, в 2026 году предприятие планирует увеличить выпуск до 10 тысяч комплектов, а к 2027 году — занять до 80% рынка госзакупок в России.
Компания также планирует освоить рынки Евразийского экономического союза, Юго-Восточной Азии и Индии, а в дальнейшем начать производство детских ортопедических протезов.