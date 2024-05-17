В Приморье запустят видеомониторинг тюленей

Опубликовано 17 мая 2024, 17:51
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В Приморье запустят видеомониторинг тюленейВ сотрудничестве с МТС
В Хасанском округе Приморского края в 2024 году запустят систему видеомониторинга для отслеживания детенышей тюленей. По словам директора «Реабилитационного центра по спасению морских млекопитающих «Тюлень» Лоры Белоиван, камеры будут реагировать исключительно на тюленей, что позволит своевременно оказать помощь нуждающимся животным.
Белоиван отметила, что сотрудничество с компанией МТС, разрабатывающей техническую систему, требовало длительных обсуждений. В рамках проекта камеры будут активироваться только при обнаружении тюленей, иные объекты не будут вызывать реакцию.
По словам руководителя центра, количество найденных детенышей тюленей остается стабильным каждый год, и составляет около 15 особей. Однако с ростом информированности населения о правилах взаимодействия с морскими млекопитающими увеличивается количество грамотных встреч.