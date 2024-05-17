В Приморье запустят видеомониторинг тюленей

Белоиван отметила, что сотрудничество с компанией МТС, разрабатывающей техническую систему, требовало длительных обсуждений. В рамках проекта камеры будут активироваться только при обнаружении тюленей, иные объекты не будут вызывать реакцию.

По словам руководителя центра, количество найденных детенышей тюленей остается стабильным каждый год, и составляет около 15 особей. Однако с ростом информированности населения о правилах взаимодействия с морскими млекопитающими увеличивается количество грамотных встреч.