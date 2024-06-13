В Приморском крае появится первый углеродный полигон

Опубликовано 13 июня 2024, 10:03
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В Приморском крае появится первый углеродный полигонДля оценки влияния экосистем
Ученые Российской академии наук (РАН) приступили к созданию первого на Дальнем Востоке углеродного полигона интенсивного типа. Полигон «Верхнеуссурийский», расположенный в Приморском крае, станет частью системы климатического мониторинга России, разработанной консорциумом «Российские инновационные технологии мониторинга углерода».
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Этот полигон необходим для оценки влияния экосистем на накопление углерода и связанные с ним процессы. Ученые уже провели сегментацию территории по данным спутниковой съемки и лазерного сканирования.
Полигон будет заложен на территории Верхнеуссурийского стационара Федерального научного центра Биоразнообразия ДВО РАН, где значительная часть занимается малонарушенными лесами. Основные этапы работы включают экспресс-оценку растительности и почв на временных пробных площадях, после чего будут закладываться постоянные точки исследований для более глубокого анализа.