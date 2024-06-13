В Приморском крае появится первый углеродный полигон

Этот полигон необходим для оценки влияния экосистем на накопление углерода и связанные с ним процессы. Ученые уже провели сегментацию территории по данным спутниковой съемки и лазерного сканирования.

Полигон будет заложен на территории Верхнеуссурийского стационара Федерального научного центра Биоразнообразия ДВО РАН, где значительная часть занимается малонарушенными лесами. Основные этапы работы включают экспресс-оценку растительности и почв на временных пробных площадях, после чего будут закладываться постоянные точки исследований для более глубокого анализа.