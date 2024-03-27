В Приморском крае запустят производство пластмассовых изделий и упаковки

Производство будет ориентировано на выпуск продукции для медицинской, фармацевтической, пищевой промышленности и рыбопереработки. Компания также намерена поставлять свою продукцию косметическим и химическим компаниям. Главный акцент будет сделан на соблюдение экологических стандартов, включая использование перерабатываемых материалов и энергоэффективное оборудование, отметили в пресс-службе.

Основные инвестиции будут направлены на закупку современного оборудования. Производство расположится в частном промышленном парке, созданном резидентом ТОР «Приморье».