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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 18:12
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В Приморском крае запустят производство пластмассовых изделий и упаковки

Для фармацевтической промышленности
В Приморском крае запустят производство пластмассовых изделий и упаковки, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Завод литьевых пластмасс получит статус резидента территории опережающего развития «Приморье» и вложит в проект 250 млн рублей. Планируется создать более 60 рабочих мест.

Производство будет ориентировано на выпуск продукции для медицинской, фармацевтической, пищевой промышленности и рыбопереработки. Компания также намерена поставлять свою продукцию косметическим и химическим компаниям. Главный акцент будет сделан на соблюдение экологических стандартов, включая использование перерабатываемых материалов и энергоэффективное оборудование, отметили в пресс-службе.

Основные инвестиции будут направлены на закупку современного оборудования. Производство расположится в частном промышленном парке, созданном резидентом ТОР «Приморье».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#пластик
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#производство
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#Россия