В Пскове покажут мультимедийный спектакль, созданный с помощью ИИ

Опубликовано 17 апреля 2024, 09:47
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В Пскове покажут мультимедийный спектакль, созданный с помощью ИИО военной истории
На территории псковского кремля с 26 апреля по 8 мая будут проводиться бесплатные показы мультимедийного спектакля «Псков — город-воин». Созданный с применением нейросетей и искусственного интеллекта, спектакль расскажет о военной истории Пскова через призму его героических подвигов и знаковых личностей.
Спектакль оживит крепостную стену Довмонтова города, превратив ее в огромный экран, на котором будут представлены фотореалистичные изображения исторических персонажей.
Сценаристом постановки выступил Тимофей Рахманин, а голосом спектакля станет известный российский актер Сергей Чонишвили. Создатели спектакля обещают уникальное зрелище, используя проекционное шоу, элементы 3D-мэппинга и лазерное шоу.
Показы спектакля будут проходить каждый день с двумя сеансами в 21:30 и 22:30. Для посещения необходимы пригласительные билеты, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии. Одному человеку выдают не более четырех билетов.