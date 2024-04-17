В Пскове покажут мультимедийный спектакль, созданный с помощью ИИ

Спектакль оживит крепостную стену Довмонтова города, превратив ее в огромный экран, на котором будут представлены фотореалистичные изображения исторических персонажей.

Сценаристом постановки выступил Тимофей Рахманин, а голосом спектакля станет известный российский актер Сергей Чонишвили. Создатели спектакля обещают уникальное зрелище, используя проекционное шоу, элементы 3D-мэппинга и лазерное шоу.

Показы спектакля будут проходить каждый день с двумя сеансами в 21:30 и 22:30. Для посещения необходимы пригласительные билеты, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии. Одному человеку выдают не более четырех билетов.