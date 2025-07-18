В Псковской области появилась карта бесплатного Wi-Fi

Опубликовано 18 июля 2025, 22:341 мин.
В Псковской области появилась карта бесплатного Wi-FiСервис поможет найти ближайшие точки доступа
В Псковской области запустили интерактивную карту, на которой отмечены все публичные точки доступа к беспроводному интернету. Новый сервис доступен по адресу wifi-map.pskov.ru и показывает, где можно подключиться к Wi-Fi в кафе, государственных учреждениях, банках и других общественных местах.
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Для удобства пользователей на карту также нанесли расположение банкоматов. Как сообщили в правительстве региона, система поможет жителям и гостям области быстро находить ближайшие точки с бесплатным интернетом.
Местные власти предложили бизнесу подключиться к проекту. Предприятия, где пока нет общедоступного Wi-Fi, могут воспользоваться региональной системой авторизации, чтобы увеличить число точек доступа в области.
Ранее в Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi, чтобы компенсировать временные ограничения мобильного интернета. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов.