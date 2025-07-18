В Псковской области появилась карта бесплатного Wi-Fi

Для удобства пользователей на карту также нанесли расположение банкоматов. Как сообщили в правительстве региона, система поможет жителям и гостям области быстро находить ближайшие точки с бесплатным интернетом.

Местные власти предложили бизнесу подключиться к проекту. Предприятия, где пока нет общедоступного Wi-Fi, могут воспользоваться региональной системой авторизации, чтобы увеличить число точек доступа в области.

Ранее в Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi, чтобы компенсировать временные ограничения мобильного интернета. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов.