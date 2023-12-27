В Псковской области запустят первый завод электробусов

Инвестор рассчитывает на запуск первой очереди производства до 2025 года, с последующим расширением к 2027 году.

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил два проекта. Первый включает в себя создание экологичного общественного транспорта. Завод планируется развернуть на площади более 23 га, создав более 400 рабочих мест.

Второй проект связан с созданием производства специй и пряностей. Это предприятие планирует выпускать до 350 тонн продукции в год, создавая до 20 рабочих мест.

Руководитель проекта Илья Герасимов отметил, что строительство завода уже на старте, с геологическими изысканиями и подготовкой земельного участка. Планируется запустить производство специй уже к концу 2024 года.