В Псковской области запустят проекты с искусственным интеллектом

В пресс-службе отметили, что губернатор Михаил Ведерников договорился с Сбербанком о внедрении проектов с искусственным интеллектом в регионе. Пилотный проект включает в себя интеллектуальную транспортную систему, которая состоит из умных светофоров и видеокамер. Эти технологии будут протестированы на наиболее загруженных улицах Пскова.

Интеллектуальная транспортная система предоставляет цифровое управление движением, анализируя конкретную ситуацию на дорогах. Это включает в себя динамическое регулирование светофоров в зависимости от текущего транспортного потока, что способствует снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах. Владимир Компанийец, управляющий Псковским отделением Сбербанка, описал систему как цифрового регулировщика, способного адаптироваться к условиям и предотвращать возможные проблемы на дорогах.