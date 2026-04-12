В РАН назвали экологические и технологические риски переброски стока сибирских рек

Опубликовано 12 апреля 2026, 13:201 мин.
В РАН назвали экологические и технологические риски переброски стока сибирских рекВода может менять химический состав на трассе канала
Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью РИА Новости рассказал о рисках проекта переброски стока сибирских рек. По словам ученого, основные опасения связаны с экологией. Если забрать воду у рек-доноров, неизвестно, как их экосистемы будут существовать в условиях дефицита влаги.
Существуют также технические и технологические угрозы. При подаче воды по каналу в Среднюю Азию часть ее испарится, а минерализация возрастет. Кроме того, из-за фильтрации вдоль трассы канала начнется подтопление и заболачивание. Поэтому в современных проектах предусмотрены водоводы.
Как пояснил Болгов, через две тысячи километров на другом конце водовода вытечет вода совершенно другого химического состава. Без доступа кислорода она теряет свои качества.