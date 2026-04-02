В РАН оценили сроки создания «живого» сердца

Опубликовано 02 апреля 2026, 21:241 мин.
В РАН оценили сроки создания «живого» сердцаТехнология остается на стадии исследований
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости оценил сроки создания «живого» сердца. По его словам, до этого момента пройдет еще много времени, ученым предстоит огромная работа.
© Ferra.ru
Ранее на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин рассказал, что российские исследователи движутся к этой цели. Красников пояснил, что тогда тезис прозвучал образно, чтобы показать возможности науки.
Как отметил глава Российской академии наук, исследования по созданию живых тканей, мышц и органов действительно ведутся. Однако с точки зрения полноценного «живого» сердца это пока мечта. Чтобы приблизиться к решению такой задачи, необходимо сделать еще очень многое, и времени потребуется достаточно много.