В РАН построят научную теплицу

Теплицу строят на территории Федерального научного центра. Она будет работать круглый год, в ней будут ставить научные эксперименты и проводить исследования по плану не только селекционно-семеноводческого центра древесных и кустарниковых пород, но и Федерального научного центра.

Здание будет площадью 360 квадратных метров и состоять из четырех блоков, в каждом будут поддерживаться определенные климатические условия, а высота потолков составлять 5 метров. Оборудование для теплицы будет почти полностью российским, рассказал Андрей Солонкин.