В РАН построят научную теплицу

В РАН построят научную теплицуВ которой будут проводить исследования
Российская академия наук строит научную теплицу. Уже заложен фундамент, до конца года сделают «холодный домик», то есть поставят каркас, рассказал доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора – руководитель селекционно-семеноводческого центра древесных и кустарниковых пород Андрей Солонкин.
Теплицу строят на территории Федерального научного центра. Она будет работать круглый год, в ней будут ставить научные эксперименты и проводить исследования по плану не только селекционно-семеноводческого центра древесных и кустарниковых пород, но и Федерального научного центра.
Здание будет площадью 360 квадратных метров и состоять из четырех блоков, в каждом будут поддерживаться определенные климатические условия, а высота потолков составлять 5 метров. Оборудование для теплицы будет почти полностью российским, рассказал Андрей Солонкин.