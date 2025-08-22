В РАН появилось новое управление по космическим программам

Опубликовано 22 августа 2025, 14:541 мин.
В РАН появилось новое управление по космическим программамОно будет координировать и контролировать научные работы
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил, что появилось специальное управление, которое займется организацией и контролем работ по космическим программам.
Новая структура будет курировать выполнение задач как в академических институтах, так и на предприятиях госкорпорации «Роскосмос». Это позволит обеспечить более эффективную координацию научных исследований в космической сфере.
Кроме того, РАН и «Роскосмос» сформировали совместный постоянно действующий совещательный орган. Его целью является оперативное решение возникающих вопросов, связанных с реализацией космических программ. Этот орган уже приступил к работе.
Создание новых структур связано с реализацией федерального проекта «Космическая наука». Проект включает программы по изучению планет Солнечной системы, исследованию дальнего космоса, а также проведению биологических и материаловедческих экспериментов на орбите.