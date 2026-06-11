Опубликовано 11 июня 2026, 08:361 мин.
В РАН продлили работу космической обсерватории «Спектр-РГ»Аппарат продолжит работу после срока службы
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил продление миссии космической обсерватории «Спектр-РГ», запущенной в 2019 году. По итогам оценки специалисты признали техническое состояние аппарата достаточным для дальнейшей эксплуатации за пределами гарантийного срока, пишет ТАСС.
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Для обсерватории планируется подготовить новую научную программу до 2031 года. Она рассчитана еще на пять лет работы и включает ультраглубокое исследование центральных областей Галактики и Галактического диска, расширенный обзор всего неба, а также совместные наблюдения с наземными и космическими телескопами. Кроме того, аппарат задействуют для высокоточного тайминга пульсаров при разработке аналога ГЛОНАСС.
Первый заместитель генерального конструктора по общему проектированию НПО им. С. А. Лавочкина Иван Москатиньев сообщил, что все требования технического задания выполнены, бортовые системы исправны, а запас топлива остается достаточным.