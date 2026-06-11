В РАН продлили работу космической обсерватории «Спектр-РГ»

Для обсерватории планируется подготовить новую научную программу до 2031 года. Она рассчитана еще на пять лет работы и включает ультраглубокое исследование центральных областей Галактики и Галактического диска, расширенный обзор всего неба, а также совместные наблюдения с наземными и космическими телескопами. Кроме того, аппарат задействуют для высокоточного тайминга пульсаров при разработке аналога ГЛОНАСС.

Первый заместитель генерального конструктора по общему проектированию НПО им. С. А. Лавочкина Иван Москатиньев сообщил, что все требования технического задания выполнены, бортовые системы исправны, а запас топлива остается достаточным.