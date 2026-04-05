В РАН рассказали о поддержке космонавтов на МКС

Опубликовано 05 апреля 2026, 18:101 мин.
В РАН рассказали о поддержке космонавтов на МКССистема работает круглосуточно и без перерывов
Специалисты Института медико-биологических проблем РАН круглосуточно сопровождают работу космонавтов на МКС. Как рассказал заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Олег Рюмин, в Центре управления полетами дежурят эксперты — психологи и врачи. Они наблюдают за состоянием экипажа, контролируют режим труда и отдыха, пишет ТАСС.
Для каждого космонавта периодически проводят приватные психологические и медицинские конференции по закрытому каналу. Сеансы длятся около 15 минут, за которые можно лично поговорить со специалистом. Кроме того, члены экипажа могут в любой момент связаться с экспертами по телефону или электронной почте.
Для борьбы со стрессом на борт регулярно высылают свежие новости, музыку, фото и видео. Работа специалистов ведется 24 часа 7 дней в неделю, отметил Рюмин.