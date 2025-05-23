В РАН заявили, что ИИ не станет заменой человеку

Калмыков отметил важность роли человека как эксперта в этом процессе. Он напомнил о проблемах, связанных с так называемыми «галлюцинациями» — когда нейросети начинают самостоятельно учиться и могут выдавать неверные данные. Из-за этого всегда требуется участие специалистов, которые проводят проверку и корректировку результатов, полученных с помощью искусственного интеллекта.

ИИ сейчас активно используется в системах мониторинга окружающей среды и помогает в изучении таких направлений, как «зеленая» химия. Благодаря этому специалисты получают возможность эффективно анализировать большие объемы информации для последующего практического применения.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов подчеркнул, что создание системы экологического мониторинга — один из важнейших цифровых проектов. Он пояснил, что на единой цифровой платформе будут собраны данные о состоянии воздуха, воды, отходов, лесов и других природных ресурсов.

По его словам, к 2030 году эта система должна стать полноценным инструментом для управления качеством окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.