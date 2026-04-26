В РАО выступили против замены учителей искусственным интеллектом

Опубликовано 26 апреля 2026, 20:171 мин.
В РАО выступили против замены учителей искусственным интеллектомОн должен быть вспомогательным инструментом
Президент Российской академии образования Ольга Васильева в беседе с ТАСС рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) в школах не должен подменять учителей. Его ролью является помощь педагогам и дополнять образовательный процесс. Особые опасения вызывают бесконтрольное распространение ИИ на всех уровнях образования, особенно в школе, где дети проходят социализацию и формируют нравственные принципы.
© Ferra.ru
В РАО запущена программа исследований цифровой трансформации образования. Ученые уже создали критерии и инструменты для оценки образовательных ресурсов. Академия развивает и международное сотрудничество в этой сфере. В марте РАО участвовала в конференции в Китае, где обсуждалось внедрение ИИ в образование. Интерес к совместным исследованиям проявили партнёры из Китая и стран БРИКС, сообщила Васильева.