В РАО выступили против замены учителей искусственным интеллектом

В РАО запущена программа исследований цифровой трансформации образования. Ученые уже создали критерии и инструменты для оценки образовательных ресурсов. Академия развивает и международное сотрудничество в этой сфере. В марте РАО участвовала в конференции в Китае, где обсуждалось внедрение ИИ в образование. Интерес к совместным исследованиям проявили партнёры из Китая и стран БРИКС, сообщила Васильева.