В РФ повысили эффективность солнечных электростанций

Опубликовано 13 сентября 2024, 16:521 мин.
В РФ повысили эффективность солнечных электростанцийС помощью цифрового двойника
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с международными коллегами разработали технологию для оптимизации работы солнечных светотепловых электростанций. С помощью цифрового двойника удалось повысить эффективность преобразования тепла и света в электричество на 12%.
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Ученые построили трехмерную модель фотоэлектрической-термоэлектрической (PV-TE) установки, используя климатические данные Юго-Восточной Нигерии. Такая точная имитация погодных условий позволила моделировать процессы в системе с высокой точностью, что сыграло ключевую роль в повышении эффективности, отметили в пресс-службе.
Кроме того, ученые изучили влияние различных наножидкостей для терморегулирования. Лучшие результаты показал графен, который значительно увеличил производительность оборудования по сравнению с оксидом титана и дистиллированной водой.