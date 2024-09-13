В РФ повысили эффективность солнечных электростанций

Ученые построили трехмерную модель фотоэлектрической-термоэлектрической (PV-TE) установки, используя климатические данные Юго-Восточной Нигерии. Такая точная имитация погодных условий позволила моделировать процессы в системе с высокой точностью, что сыграло ключевую роль в повышении эффективности, отметили в пресс-службе.

Кроме того, ученые изучили влияние различных наножидкостей для терморегулирования. Лучшие результаты показал графен, который значительно увеличил производительность оборудования по сравнению с оксидом титана и дистиллированной водой.