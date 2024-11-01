В РФ расширили список товаров, которые будут автоматически блокировать на кассах

Опубликовано 01 ноября 2024, 12:331 мин.
В РФ расширили список товаров, которые будут автоматически блокировать на кассахНапример, обувь и фотоаппараты
В России началась автоматическая блокировка на кассах новых категорий просроченных или нелегальных товаров. Под запретом оказались пиво, слабоалкогольные напитки, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, БАДы, антисептики и некоторые виды медицинских изделий.
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При сканировании кода маркировки касса будет отправлять данные в систему «Честный знак». Если товар просрочен, реализуется по нарушенной цене или не имеет необходимых данных, то его продажа будет заблокирована, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который управляет системой маркировки.
Режим блокировки просроченных и нелегальных товаров был запущен в России с 1 апреля 2023 года. В начале программы были заблокированы продажи табачной продукции, а также разливного пива. По данным ЦРПТ, за шесть месяцев работы режима было заблокировано более 24,9 миллиона единиц контрафактного табака и 13,7 миллиона литров просроченного пива.