В России
Опубликовано 21 июля 2026, 23:30
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В РФ упростили электронную подпись для международных организаций

Это позволит полноценно участвовать в электронном документообороте
Госдума приняла закон, который расширяет круг участников электронного документооборота за счёт международных и межправительственных организаций, их филиалов и представительств в России. Теперь они смогут использовать квалифицированную электронную подпись (ЭП), что упростит взаимодействие с зарубежными партнёрами, снизит бюрократию и ускорит согласование документов. Идентификация заявителей станет возможна без личного присутствия — через «Госуслуги», биометрию или действующую ЭП.
В РФ упростили электронную подпись для международных организаций

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По словам депутата Алексея Говырина, закон создаёт чёткие правила для филиалов иностранных компаний и устанавливает требования к выдаче квалифицированных сертификатов. Это даёт им возможность полноценно работать в российском электронном документообороте. Также упрощается идентификация: заявителей смогут проверять удалённо — через ЕСИА, биометрию или уже имеющуюся электронную подпись.

Закон закрепляет правила использования электронных доверенностей, включая право передоверия и нотариальное удостоверение — для упрощения делегирования полномочий внутри организаций. Регламентируется и порядок получения сертификатов иностранными гражданами, что облегчает им участие в электронной коммерции и доступ к госуслугам.

По мнению разработчиков, нововведение снизит административные барьеры и создаст правовую основу для автоматизации бизнес-процессов с международным участием.

«Документ позволяет международным (межправительственным) организациям, их филиалам и представительствам использовать электронную подпись (ЭП) в РФ. Это упрощает взаимодействие с зарубежными партнерами, снижает бюрократическую нагрузку при оформлении сделок, ускоряет процессы согласования и подписания документов», — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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