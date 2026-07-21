В РФ упростили электронную подпись для международных организаций

По словам депутата Алексея Говырина, закон создаёт чёткие правила для филиалов иностранных компаний и устанавливает требования к выдаче квалифицированных сертификатов. Это даёт им возможность полноценно работать в российском электронном документообороте. Также упрощается идентификация: заявителей смогут проверять удалённо — через ЕСИА, биометрию или уже имеющуюся электронную подпись.

Закон закрепляет правила использования электронных доверенностей, включая право передоверия и нотариальное удостоверение — для упрощения делегирования полномочий внутри организаций. Регламентируется и порядок получения сертификатов иностранными гражданами, что облегчает им участие в электронной коммерции и доступ к госуслугам.

По мнению разработчиков, нововведение снизит административные барьеры и создаст правовую основу для автоматизации бизнес-процессов с международным участием.

«Документ позволяет международным (межправительственным) организациям, их филиалам и представительствам использовать электронную подпись (ЭП) в РФ. Это упрощает взаимодействие с зарубежными партнерами, снижает бюрократическую нагрузку при оформлении сделок, ускоряет процессы согласования и подписания документов», — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.