В РФ усилят контроль за развитием инженерных вузов

До начала декабря 2026 года ведомства должны актуализировать программы развития вузов, готовящих инженерные кадры. В документах пропишут полномочия и ответственность главных конструкторов по научно-технологическим направлениям. Также до июля 2026 года представят предложения по модели их взаимодействия с предприятиями.

К 1 июня 2027 года кабмин ждет доклад о результатах реализации программ каждого инженерного вуза за 2026 год. Кроме того, до сентября 2026 года доработают план мероприятий по развитию фондов целевых капиталов в образовательных и научных организациях.