В России
Опубликовано 07 июня 2026, 16:26
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В РФ усилят контроль за развитием инженерных вузов

Введут рейтинг и новые требования
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о развитии высшего и среднего профессионального образования. Минобрнауки и Минпромторг обязали ежегодно публиковать рейтинг российских инженерных вузов. При его составлении учтут вклад каждого учебного заведения в технологическое лидерство и интеграцию в нацпроекты, пишет ТАСС.
В РФ усилят контроль за развитием инженерных вузов

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До начала декабря 2026 года ведомства должны актуализировать программы развития вузов, готовящих инженерные кадры. В документах пропишут полномочия и ответственность главных конструкторов по научно-технологическим направлениям. Также до июля 2026 года представят предложения по модели их взаимодействия с предприятиями.

К 1 июня 2027 года кабмин ждет доклад о результатах реализации программ каждого инженерного вуза за 2026 год. Кроме того, до сентября 2026 года доработают план мероприятий по развитию фондов целевых капиталов в образовательных и научных организациях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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