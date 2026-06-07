В РФ заявили о необходимости развития квантовых технологий для суверенитета

По словам Матвеевой, технологический суверенитет невозможен без квантовых технологий. Страна, владеющая ими, получает фундаментальные вычислительные преимущества. С их помощью решаются задачи финансового моделирования, проектирования лекарств и новых материалов. Это недоступно даже для неквантовых суперкомпьютеров.

Квантовые технологии открывают новые возможности для обороны, экономики и промышленности. Они создают высокопроизводительные рабочие места и новые решения в химии, транспорте и других отраслях.