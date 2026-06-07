В РФ заявили о необходимости развития квантовых технологий для суверенитета

Опубликовано 07 июня 2026, 07:341 мин.
В РФ заявили о необходимости развития квантовых технологий для суверенитетаКвантовая отрасль станет приоритетом
Начальник управления президента по развитию ИКТ Татьяна Матвеева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что Россия обязана выстраивать собственный «квантовый щит». Это необходимо для противостояния современным вызовам. Ключевую роль должна сыграть долгосрочная программа развития квантовой отрасли.
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По словам Матвеевой, технологический суверенитет невозможен без квантовых технологий. Страна, владеющая ими, получает фундаментальные вычислительные преимущества. С их помощью решаются задачи финансового моделирования, проектирования лекарств и новых материалов. Это недоступно даже для неквантовых суперкомпьютеров.
Квантовые технологии открывают новые возможности для обороны, экономики и промышленности. Они создают высокопроизводительные рабочие места и новые решения в химии, транспорте и других отраслях.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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