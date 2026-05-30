Опубликовано 30 мая 2026, 08:12
В РКК «Энергия» оценили возможность пилотируемых полетов на Луну

Запуски могут проводить с Восточного
В РКК «Энергия», входящей в госкорпорацю Роскосмос, сообщили о результатах проектной оценки российской пилотируемой лунной программы. Согласно отчету компании за 2025 год, запуски пилотируемого комплекса для полетов к Луне могут выполняться с космодрома «Восточный», пишет ТАСС.
В документе говорится, что пилотируемый комплекс для полета к Луне, обозначенный как ПКК-Л, предполагается создавать с использованием существующих и разрабатываемых средств выведения, космических систем и наземной инфраструктуры космодрома. Также были проанализированы варианты реализации программы в ближайшие 10 лет с учетом снижения затрат, сроков разработки и технических рисков.

Кроме того, специалисты рассмотрели возможность применения разгонных блоков ДМ, КВТК и «Фрегат» для межорбитальной транспортировки. Также проведены оценки создания ракетно-космического комплекса с лунным взлетно-посадочным кораблем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
