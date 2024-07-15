В Росатоме испытали топливо для маневренных режимов работы АЭС

Целью испытаний было проверить работоспособность тепловыделяющих элементов при изменении мощности от 100% до 40%. Тесты проводились по заказу АО «ТВЭЛ», управляющей компании Топливного дивизиона «Росатома». За 224 дня испытаний было выполнено 218 циклов изменения мощности, имитирующих стандартные фазы суточного потребления электроэнергии. Результаты показали, что топливо сохраняет целостность и работоспособность при многократном изменении мощности.

Старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов подчеркнул, что эти результаты обеспечат обоснование эксплуатации реакторов ВВЭР-1200 в маневренном режиме, а также повысят эффективность атомной генерации в масштабах международного рынка.