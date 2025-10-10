В Росатоме назвали срок сборки ключевой части реактора БРЕСТ

Опубликовано 10 октября 2025, 23:041 мин.
В Росатоме назвали срок сборки ключевой части реактора БРЕСТМонтаж запланирован на 2026 год
Госкорпорация Росатом планирует в первом квартале 2026 года собрать важный компонент активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300. Работы пройдут на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске Томской области.
На строительную площадку уже доставлены последние элементы конструкции — четвертая металлическая оболочка периферийной полости и внутренний кожух корзины активной зоны. Именно в этой зоне будет происходить управляемая цепная реакция с выделением энергии.
Внутренний кожух предназначен для снижения теплообмена между разными контурами теплоносителя и уменьшения температурной нагрузки на оборудование. В корзине будут размещены тепловыделяющие сборки, блоки отражателей и осуществляться временное хранение отработавших элементов.
Создание энергокомплекса ведется в рамках проекта «Прорыв». Установка БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт станет частью первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом.