В Росатоме назвали срок сборки ключевой части реактора БРЕСТ

На строительную площадку уже доставлены последние элементы конструкции — четвертая металлическая оболочка периферийной полости и внутренний кожух корзины активной зоны. Именно в этой зоне будет происходить управляемая цепная реакция с выделением энергии.

Внутренний кожух предназначен для снижения теплообмена между разными контурами теплоносителя и уменьшения температурной нагрузки на оборудование. В корзине будут размещены тепловыделяющие сборки, блоки отражателей и осуществляться временное хранение отработавших элементов.

Создание энергокомплекса ведется в рамках проекта «Прорыв». Установка БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт станет частью первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом.