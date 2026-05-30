Опубликовано 30 мая 2026, 16:22
В Росатоме подготовили мишени для синтеза 119-го элемента

Для эксперимента использован берклий-249
Специалисты Росатома изготовили берклиевые мишени, которые будут использоваться в экспериментах по получению 119-го химического элемента таблицы Менделеева. Работы выполнили в НИИ атомных реакторов в Димитровграде, пишет ТАСС.
В пресс-службе госкорпорации отметили, что ученые наработали редкий изотоп берклий-249 и изготовили из него сегменты ускорительной мишени. После завершения работ материалы направят в Лабораторию ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где планируется проведение дальнейших исследований сверхтяжелых элементов.

Сотрудничество ГНЦ НИИАР и ОИЯИ в этой области продолжается более 20 лет. За это время российские специалисты создали мишени для синтеза 115-го, 116-го, 117-го и 118-го химических элементов, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
