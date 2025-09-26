В Росатоме предложили использовать ИИ для увеличения продолжительности жизни

Согласно предложению, ИИ может сформировать модель «технического обслуживания» человека, указав, в каком возрасте вероятна замена тех или иных органов или суставов. Например, к 70 годам может потребоваться замена тазобедренного сустава, а к 90 — сердца. Это позволит создать четкую дорожную карту для достижения активного долголетия.

Андрианов отметил, что созданные искусственным интеллектом модели должны быть проанализированы медицинским научным сообществом. Это поможет оценить текущий уровень развития необходимых технологий в стране и определить конкретные задачи для науки и промышленности. ИИ в этой работе выступит в роли высокоскоростного калькулятора.