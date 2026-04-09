В Росатоме предложили построить атомные станции малой мощности на Луне

Опубликовано 09 апреля 2026, 11:35
В Росатоме предложили построить атомные станции малой мощности на ЛунеУстановки смогут работать автономно не менее десяти лет
Ученые Росатома выступили с инициативой построить на Луне атомные станции малой мощности. Как сообщил главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валерий Ефремов, предложение направили в НПО имени Лавочкина.
По словам Ефремова, в основе проекта лежат радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ). Они преобразуют энергию распада радиоактивных изотопов в электричество. По оценкам разработчиков, такая станция сможет работать автономно в условиях Луны не менее десяти лет.
В отличие от ядерных реакторов, РИТЭГ значительно меньше и проще конструктивно. Выходная мощность составляет до нескольких сотен ватт. Главное преимущество заключается в отсутствии движущихся частей и необходимости обслуживания. Установки планируют использовать для подготовки инфраструктуры под размещение полноценного лунного реактора.