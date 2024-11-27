В Росатоме разработали новые источники излучения для брахитерапии

Разработка была выполнена в Институте реакторных материалов (АО «ИРМ»), который является частью научного дивизиона Росатома. Источники на основе иридия-192 обеспечивают точечное воздействие на опухоль с минимальным повреждением здоровых тканей, что особенно важно для лечения внутриполостных и внутритканевых новообразований. В рамках брахитерапии источники ионизирующего излучения вводятся внутрь организма с помощью миниатюрных аппликаторов, что позволяет направить высокую дозу излучения непосредственно на опухоль.

Уникальность новой технологии заключается в минимальных размерах источников, которые изготавливаются с помощью дистанционных манипуляторов в горячей камере. Такие источники будут использоваться в российских гамма-терапевтических комплексах «Брахиум», которые предназначены для радиотерапевтических отделений и онкологических клиник.

В 2025 году планируется сертификация новых изделий и получение регистрационного удостоверения.