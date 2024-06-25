В Росатоме создали обтекатель для паралета

Опубликовано 25 июня 2024, 23:07
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В Росатоме создали обтекатель для паралетаПредназначенного для перелета на Северный полюс
Специалисты композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» разработали обтекатель из стекла и углерода для нового двухместного паралета, предназначенного для перелета на Северный полюс. Этот проект российского путешественника Федора Конюхова и пилота Игоря Потапкина стал возможным благодаря современным технологиям и материалам отечественного производства.
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Обтекатель, разработанный в Санкт-Петербургском политехническом университете, спроектирован для обеспечения высокой аэродинамической эффективности и защиты от переохлаждения пилотов. Вес конструкции составил всего 23 кг, что делает паралет легким и эффективным для долгих полетов.
Использование композитных материалов, таких как углеродная ткань и стеклоткань, позволило создать прочный и легкий обтекатель, способный выдерживать экстремальные условия полета. Применение специальных технологий в производстве, таких как вакуумная инфузия и компьютерное моделирование, обеспечивает высокую точность и надежность элементов корпуса.