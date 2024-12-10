В Росатоме стартовали испытания нового ядерного топлива

Опубликовано 10 декабря 2024, 21:471 мин.
В Росатоме стартовали испытания нового ядерного топливаТопливо с обогащением выше 5% увеличит срок работы реакторов
В России начались первые испытания ядерного топлива с обогащением урана-235 более 5%, сообщает пресс-служба Росатома. Эти исследования проводятся в исследовательском реакторе МИР. М1, расположенном в Димитровграде, на базе НИИ атомных реакторов. Топливо разрабатывается для использования в реакторах ВВЭР, оснащенных выгорающим поглотителем нейтронов эрбием.
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В настоящее время большинство атомных реакторов в мире работают на топливе с обогащением урана-235 в пределах 3−5%, что соответствует международным стандартам для энергетических реакторов. Однако новые испытания — это шаг в рамках проекта по созданию топлива с более высоким уровнем обогащения.
Предполагается, что использование топлива с обогащением более 5% позволит значительно продлить топливную кампанию реакторов, увеличив её с 12−18 месяцев до 24 месяцев. Это означает, что реакторы будут реже останавливать для замены облученного топлива, что повысит эффективность их работы.