В Росфинмониторинге рассказали о способах обмана граждан

Под различными предлогами мошенники просят собеседников передать конфиденциальные данные или осуществить платежи по предоставленным реквизитам. Они используют фальшивые удостоверения, поддельные письма от ведомства с поддельными печатями, символикой и фиктивными подписями должностных лиц. В некоторых случаях на фальшивых документах размещают QR-коды, ведущие на официальный сайт Росфинмониторинга, чтобы создать иллюзию подлинности.

Росфинмониторинг призывает граждан быть бдительными и не передавать личные данные, а также не совершать финансовые операции по требованию подобных мошенников.