В Росфинмониторинге рассказали о способах обмана граждан

В Росфинмониторинге рассказали о способах обмана гражданАферисты выдают себя за сотрудников ведомства
Росфинмониторинг предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с звонками гражданам от несуществующих представителей ведомства. Аферисты выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга и утверждают о фиктивных манипуляциях с финансами или банковскими счетами получателя, пишет РИА Новости.
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Под различными предлогами мошенники просят собеседников передать конфиденциальные данные или осуществить платежи по предоставленным реквизитам. Они используют фальшивые удостоверения, поддельные письма от ведомства с поддельными печатями, символикой и фиктивными подписями должностных лиц. В некоторых случаях на фальшивых документах размещают QR-коды, ведущие на официальный сайт Росфинмониторинга, чтобы создать иллюзию подлинности.
Росфинмониторинг призывает граждан быть бдительными и не передавать личные данные, а также не совершать финансовые операции по требованию подобных мошенников.