В «Росинкасе» назвали беспилотники неподходящими для перевозки денег

Опубликовано 16 апреля 2026, 20:341 мин.
В «Росинкасе» назвали беспилотники неподходящими для перевозки денегЦенности слишком тяжелы, а бронеавтомобиль надежнее
Президент компании «Росинкас» Сергей Верейкин заявил, что беспилотные летательные аппараты не подходят для перевозки наличных денег. В интервью РИА Новости он пояснил, что наиболее безопасным вариантом по-прежнему остается бронеавтомобиль с видеонаблюдением и вооруженной охраной в бронежилетах.
В «Росинкасе» внимательно следят за новыми технологиями, но главным приоритетом считают безопасность сотрудников, окружающих людей и самих грузов. По словам Верейкина, деньги и другие перевозимые ценности имеют большой вес, поэтому беспилотник может просто не поднять их. Речь об эффективности таких полетов в данном случае не идет.
Ранее в пресс-службе МФТИ