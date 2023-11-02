В Роскачестве назвали способы сэкономить на электричестве

Чтобы снизить энергопотребление вашего холодильника, Роскачество рекомендует чаще размораживать его. Нарастание толстого слоя льда в морозильной камере ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Также важно держать холодильник наполненным, так как высокая теплоемкость продуктов помогает поддерживать стабильную температуру внутри холодильника, что в свою очередь уменьшает количество работы компрессора.

Размещение холодильника также играет роль. Он должен стоять в самом прохладном месте кухни, подальше от плиты и других тепловых источников. Открывание дверцы холодильника и морозильника слишком часто также увеличивает потребление электроэнергии.

При готовке на электроплите следует использовать сковородки и кастрюли с крышками, так как это позволяет сэкономить энергию. Также рекомендуется предпочитать посуду с более тонким дном, отметили в Роскачестве.