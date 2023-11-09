В Роскосмосе назвали период запуска группировки спутников «Грифон»В Роскосмосе назвали период запуска группировки спутников «Грифон»
Генеральный директор госкорпорации Роскосмоса, Юрий Борисов рассказал журналистам, что в 2024 году начнется развертывание инновационной орбитальной группировки малых космических аппаратов под названием "Грифон", пишет ТАСС.
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Следующий год - четыре опытных экспериментальных образца будет запущено, а основная группировка - 2025-2026 годы.
Проект "Грифон" является частью системы глобального мониторинга Земли. Он включает в себя 136 космических аппаратов, созданных на базе технологии CubeSat. Эта мощная система будет предоставлять данные с интервалом в 30 часов с территории России и каждые 38 часов по всему миру. Кроме того, "Грифон" будет обрабатывать информацию для выявления изменений в природных явлениях и техногенных процессах, а также для управления транспортными потоками и мониторинга добычи полезных ископаемых.