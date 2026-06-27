В Роскосмосе предложил изучать Венеру автоматическими аппаратами после 2036 года

Документ предусматривает концентрацию ресурсов на проектах, связанных с технологическим развитием и независимостью страны в космической сфере. В случае принятия указ должен начать действовать с 30 декабря 2036 года.

Одним из возможных проектов станет миссия «Венера-Д». Российский посадочный аппарат предназначен для изучения поверхности второй планеты от Солнца. Сейчас разработка находится на этапе эскизного проектирования. Созданием аппарата занимается НПО имени Лавочкина, а научное сопровождение выполняет Институт космических исследований РАН.