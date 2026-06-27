В Роскосмосе предложили начать изучение ресурсов Луны и астероидов

До 2036 года среди приоритетов предлагается изучение Луны с помощью автоматических аппаратов, доставка лунного грунта на Землю и создание атомной электростанции для энергоснабжения будущей инфраструктуры на поверхности спутника.

Также в планах указано развитие новых средств запуска, включая технологии многоразового использования космической техники. Роскосмос намерен расширять группировки спутников, включая низкоорбитальные аппараты для широкополосной связи и системы дистанционного зондирования Земли.

После 2036 года ведомство предлагает перейти к задачам, связанным с использованием внеземных ресурсов.