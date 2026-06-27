В Роскосмосе предложили начать изучение ресурсов Луны и астероидов

Опубликовано 27 июня 2026, 15:271 мин.
В Роскосмосе предложили начать изучение ресурсов Луны и астероидовВ планы вошли новые космические проекты
Роскосмос рассматривает поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов как одно из перспективных направлений развития космической отрасли после 2036 года. Такая задача указана в проекте указа о государственной политике России в области космической деятельности, пишет ТАСС.
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До 2036 года среди приоритетов предлагается изучение Луны с помощью автоматических аппаратов, доставка лунного грунта на Землю и создание атомной электростанции для энергоснабжения будущей инфраструктуры на поверхности спутника.
Также в планах указано развитие новых средств запуска, включая технологии многоразового использования космической техники. Роскосмос намерен расширять группировки спутников, включая низкоорбитальные аппараты для широкополосной связи и системы дистанционного зондирования Земли.
После 2036 года ведомство предлагает перейти к задачам, связанным с использованием внеземных ресурсов.