В «Роскосмосе» создали спецтранспорт для космических кораблей

Опубликовано 17 июля 2024, 11:15
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В «Роскосмосе» создали спецтранспорт для космических кораблейНа базе шасси КАМАЗ
Ярославский радиозавод, входящий в холдинг «Российские космические системы», разработал и передал Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры опытный образец специализированного транспортного средства. Этот комплекс предназначен для работы в районах приземления возвращаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей.
Транспорт включает в себя средства для приема и записи переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также для видеофиксации спуска и посадки возвращаемых аппаратов. Он базируется на шасси КАМАЗ повышенной проходимости и оборудован радиоаппаратурой, телекоммуникационными шкафами и рабочими местами для персонала.
Генеральный директор Ярославского радиозавода, Александр Сашов, подчеркнул, что разработка спецтранспорта осуществлена в рамках Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». Он также отметил успешное прохождение всех необходимых испытаний и планы на осенние проверки разработчиком комплекта.