В «Роскосмосе» создали спецтранспорт для космических кораблей

Транспорт включает в себя средства для приема и записи переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также для видеофиксации спуска и посадки возвращаемых аппаратов. Он базируется на шасси КАМАЗ повышенной проходимости и оборудован радиоаппаратурой, телекоммуникационными шкафами и рабочими местами для персонала.

Генеральный директор Ярославского радиозавода, Александр Сашов, подчеркнул, что разработка спецтранспорта осуществлена в рамках Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». Он также отметил успешное прохождение всех необходимых испытаний и планы на осенние проверки разработчиком комплекта.