В Роскосмосе утвердили график создания новой орбитальной станции

Опубликовано 02 июля 2024, 17:20
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В Роскосмосе утвердили график создания новой орбитальной станцииПервый этап развёртывания станции начнется в 2027 году
Госкорпорация «Роскосмос» под руководством Юрия Борисова утвердила генеральный график создания Российской орбитальной станции, который предусматривает масштабные работы по проектированию, изготовлению модулей и лётным испытаниям пилотируемого транспортного корабля нового поколения. В рамках этого проекта также планируется создание ракет-носителей, наземной космической инфраструктуры, а также научное сопровождение исследований.
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Первый этап развёртывания станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Основное ядро станции будет составлено из четырех модулей, запуск которых планируется до 2030 года. На втором этапе, с 2031 по 2033 годы, планируется расширение станции за счет стыковки двух целевых модулей.
Были подписаны государственные контракты на создание космических комплексов, включая пилотируемый транспортный корабль и тяжёлую ракету-носитель «Ангара» на космодроме «Восточный». Всего на реализацию федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» запланировано 608,9 миллиарда рублей.