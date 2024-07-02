В Роскосмосе утвердили график создания новой орбитальной станции

Первый этап развёртывания станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Основное ядро станции будет составлено из четырех модулей, запуск которых планируется до 2030 года. На втором этапе, с 2031 по 2033 годы, планируется расширение станции за счет стыковки двух целевых модулей.

Были подписаны государственные контракты на создание космических комплексов, включая пилотируемый транспортный корабль и тяжёлую ракету-носитель «Ангара» на космодроме «Восточный». Всего на реализацию федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» запланировано 608,9 миллиарда рублей.