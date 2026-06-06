В Роскосмосе заявил о необходимости спутников с дециметровой точностью

По словам Баканова, метровая точность уже не считается идеальной. Это особенно важно для беспилотников и дронов. Требуются десятки сантиметров, причем не только в военных условиях, но и для гражданских нужд.

Ранее Роскосмос и Росреестр договорились о поставках данных дистанционного зондирования Земли для картографирования территории России и развития Национальной системы пространственных данных. По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, к 2032 году ведомство рассчитывает получать космические снимки высокого разрешения. Для плотной городской застройки требуется разрешение 1 метр и выше, а также изображения с детализацией до 20 сантиметров.